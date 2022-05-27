Киев собирается ударить по херсонской группировке российских войск, чтобы доказать Западу, что на что-то способен. Такое предположение выдвинул военный эксперт Алексей Леонков.

«Ясно, что для киевской власти Херсон – это кость в горле. Тот успех, которого мы добились на южном фланге, оказался самым значимым во время первой фазы специальной военной операции. Уверен, что сейчас он будет закреплен», – заявил эксперт.

Он также рассказал, что НАТО сконцентрировало усилия для разведки именно на южном направлении, что косвенно подтверждает стремление ВСУ ударить по Херсону. Так, над территорией Румынии повысилась активность самолетов-разведчиков RC-135 и АВАКС, которые передают разведывательную информацию Киеву.

Эксперт отметил, что ВС РФ внимательно отслеживают ситуацию и готовы дать отпор в случае контрнаступления боевиков.