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Американские спутники, которые собирают разведывательные данные над Украиной, нельзя сбивать, так как подобный шаг спровоцирует Третью мировую войну, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал информацию командования ВСУ, согласно которой удары по ракетному крейсеру «Москва» наносились украинской армией после получения информации о его местоположении от США.

Аналитик Алексей Подберезкин предложил уничтожать космические аппараты Соединенных Штатов, однако Леонков уверен, что это далеко не лучший выход из положения.

Он отметил, что российские ВС и без столь кардинальных мер способны скрывать свои действия от противника. Кроме того, в космосе летают и российские спутники, которые проводят разведывательные мероприятия. В том числе, и над американской территорией. Поэтому радикальные меры приведут к ответу и могут стать причиной глобального противостояния.

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