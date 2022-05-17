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Россия одержала первую крупную победу над Североатлантическим альянсом и США на Украине, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сдачу в плен боевиков националистического подразделения «Азов» (запрещен в РФ) и ВСУ в Мариуполе.

Леонков отметил, что весь процесс занял около 2,5 месяцев, но результат того стоит. Киев сейчас предпринимает попытки приукрасить решение боевиков сложить оружие, но у него ничего не получится. Также у президента Украины Зеленского не выйдет обменять российских военнопленных на «азовцев», так как последние обвиняются во множестве военных преступлений. И в обязательном порядке ответят за них.

Аналитик также отметил, что захват в плен «азовцев» это победа РФ над США. Так как именно американские инструкторы готовили боевиков и снабжали их оружием.

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