С 9 мая Киев проявляет особую заботу к острову Змеиный. Он предпринимает одну попытку штурма за другой, но каждая из них с треском проваливается. Военный эксперт Алексей Леонков разъяснил, по какой причине ВСУ вдруг стали уделять острову повышенное внимание.

По его словам, ВС РФ размещают на Змеином средства радиоэлектронной борьбы, которые способны удерживать под контролем не только юго-запад Украины, но еще и Румынию с Молдовой. При этом особое внимание уделяется аэропортам, с которых взлетают боевые самолеты украинских ВВС.

Леонков отметил, что воздушные машины невозможно достать на территории Румынии и Молдовы, однако как только они входят в украинское воздушное пространство, сразу же попадают под контроль РЭБ. Именно поэтому количество уничтоженных самолетов растет с каждым днем.

Киев пытается переломить эту ситуацию, штурмуя остров Змеиный. Ему нужно заполучить эту территорию любой ценой, поэтому попытки будут продолжаться, уверен эксперт.