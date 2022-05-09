Киев обустроил фортификации на Донбассе в полном соответствии с современными правилами, поэтому в рамках второго этапа спецоперации на Украине ВС РФ не намеревались проводить фланговые маневры и осуществлять прорывы с применением танков. Об этом рассказал сайту «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что на первой линии обороны ВСУ находятся мощные бетонные сооружения, за которыми скрывается артиллерия, а также стрелковое и противотанковое оружие. Вторую линию составляют артиллерийские установки гораздо больше мощности, а третью – ОТРК, основу которых составляют «Точки У» и средства противовоздушной обороны.

Каждая из линий неразрывно связана с двумя остальными, причем все они взаимозаменяемы. Именно из-за этого у российских войск возникли серьезные сложности при попытке взломать оборону противника. Однако сейчас видно, что они все же сумели справиться с этой задачей, а спецоперация идет по намеченном плану, хоть и с небольшими задержками.