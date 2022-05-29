Тактика «малых котлов» на Донбассе отлично зарекомендовала себя, поэтому ВС РФ должны придерживаться ее и в дальнейшем, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он также предсказал скорое начало наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

По мнению аналитика, которое приводит портал “Украина.ру”, первый штурм Краматорска и Славянска можно ожидать уже в ближайшее время. ВС РФ начнут его одновременно с наступлением на Лисичанск и Северодонецк.

О тактике «малых котлов» эксперт рассказал, что она дает возможность не только заблокировать подразделения боевиков ВСУ в тех или иных населенных пунктах, но и полностью отрезать их от снабжения извне. Поэтому они быстро понимают бессмысленность сопротивления и начинают массово сдаваться в плен.