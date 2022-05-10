Российские военные не будут просто использовать трофейное вооружение НАТО в боях против ВСУ. Захваченные образцы ценны совсем другим – они позволяют получить полезную информацию о технологиях, используемых в США и других странах Альянса, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Трофеи первым делом отправляют в научно-исследовательские институты, которые работают на военно-промышленный комплекс. Там специалисты разбирают все до винтика и собирают обратно, получая полное представление о натовском оружии. Подобное уже произошло и с хвалеными американскими «Джавелинами», и с другими образцами.

Леонков отметил, что в НИИ идут не все трофеи. Для этих целей используются лишь первые полученные образцы. Остальные же помогают ВС РФ бороться с нацистами на Донбассе.