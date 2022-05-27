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Американские РСЗО необходимы Киеву для финального мощного удара, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что США уже не надеются на какие-то успехи от Украины, но вот ВСУ еще могут продемонстрировать, что хоть на что-то способны.

Разговоры о необходимости в РСЗО для «освобождения Херсона» ничего не стоят, так как для этого Киеву нужно возвести на правом берегу Днепра фортификационные сооружения, сопоставимые с Восточным Валом в Великую Отечественную войну. Но сделать ему это не удастся, так как российские войска все еще остаются в Херсонской области и не намерены оттуда уходить.

Также Леонков отметил, что планы США передать РСЗО еще не окончательны. Вашингтон сперва намерен посмотреть, принесет ли ему это пользу какую-то, а уж потом будет принимать решение.

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