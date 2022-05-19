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Численность группировки ВСУ на Донбассе достигает 60 тысяч военнослужащих, поэтому на ее уничтожение потребуется немало времени. Однако российские ВС уже выработали тактику, которая позволит ускорить этот процесс, рассказал в интервью порталу «Украина.ру» военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что ВС РФ действуют последовательно, обрабатывая одну позицию за другой с помощью артиллерийских установок. Укрепрайоны, которые возводились на протяжении 8 лет подряд, невозможно взять банальной атакой «в лоб», поэтому они обрабатываются более тщательно. Как только процесс завершается, позицию занимают российские войска.

Если же даже после обработки укрепрайон взять невозможно, артиллерия снова включается в работу, при необходимости подключается и авиация.

Леонков отметил, что спецоперация ВС РФ на Украине тщательно планировалась, поэтому сейчас все идет по заранее намеченному плану. Как только наступит реальный перелом, Минобороны сразу сообщит об этом. Поэтому лучший способ получать достоверную информацию – черпать ее из официальных источников.

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