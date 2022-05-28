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Даже западные эксперты уже признают очевидное – украинская армия вчистую проиграла битву за Донбасс и дальнейшее ее сопротивление не имеет никакого смысла. Оборона в оставшихся населенных пунктах вряд ли сумеет продержаться хотя бы несколько недель, уверен военный аналитик Алексей Леонков.

При этом он отметил, что Киев теперь может сосредоточиться на Херсонской области. Американские MRLS, решение о поставках которых уже приняты, скорее всего будут задействованы именно на этом направлении, приводит слова эксперта портал “Украина.ру”.

Леонков пояснил, что сейчас ВС РФ контролируют правый берег Днепра, не давая украинской армии выстроить там свою линию обороны. Именно поэтому Киев попытается стянуть к Херсону все предоставляемое Западом вооружение. Не исключено, что для управления РСЗО, которые США намерены передать ВСУ, будут привлечены румынские наемники или кадровые военные под видом украинцев.

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