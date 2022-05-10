Атаки ВС РФ на военную, а теперь еще и транспортную инфраструктуру Украины, обеспечивают хороший пропагандистский эффект, однако этого недостаточно. Необходимо наносить удары комплексно, чтобы они влекли за собой длительные последствия, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Так, удар по железнодорожному мосту способен приостановить поставки западных вооружений, но не полностью их прекратить. Поэтому помимо моста, нужно выводить из строя тяговую электроподстанцию, обеспечивающую движение электровозов. Кроме того, имеет смысл дополнительно атаковать запасы горючего рядом с этим узлом и наносить удары по скоплению техники.

Также необходимо уничтожать и ремонтные мастерские в непосредственной близости от узла, что исключит возможность восстановления этой самой техники. При подобном подходе противник столкнется со множественным уроном и не сможет быстро устранить последствия атаки. Оставшись без техники и возможностей для ее ремонта, он будет вынужден капитулировать, разъяснил Леонков свою точку зрения в интервью изданию «Украина.ру».