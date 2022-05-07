Украинские ракеты на крейсер «Москва» наводил самолет-разведчик румынских ВВС, который находился в своем воздушном пространстве, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что на российском ракетном крейсере возник пожар, а затем корабль затонул во время буксировки в Севастополь из-за сильного шторма. Удар по крейсеру был нанесен ракетами, совершившими низкопрофильный полет. Но без румынского самолета обеспечить попадание по кораблю ВСУ не удалось бы.

По словам эксперта, румынский самолет предоставил украинским военным разведывательные данные, согласно которым они откорректировали подлет боезарядов к ракетному крейсеру. При этом ракеты были доставлены в Одессу тайно. Их замаскировали под комплекс радиоэлектронной борьбы, причем и здесь без НАТО вряд ли обошлось, уверен Леонков.