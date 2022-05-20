Киев не может отправлять тяжелую технику и вооружение с Запада на передовую своим ходом, так как испытывает серьезный дефицит топлива. Именно поэтому он везет оружие по железной дороге. Но ВС РФ разработали эффективную тактику уничтожения таких грузов, рассказал порталу «Украина.ру» военный аналитик Алексей Леонков.

Он пояснил, что процесс доставки оружия на фронт российские войска разрушают в три ключевых этапа. Первый из них – это нанесение ударов по электроподстанциям, которые выходят из строя и не могут обеспечивать движение поездов на электрической тяге. Второй – удар по самим составам с техникой, позволяющие «убить сразу трех зайцев».

В результате таких атак Киев теряет не только гаубицы, танки, бронетранспортеры и прочее тяжелое вооружение, но еще и подвижной состав. Совсем скоро количество платформ, применяемых для транспортировки оружия существенно уменьшится, что создаст ВСУ проблемы. Кроме того, нанесение ударов по составам позволяет уничтожать живую силу, сопровождающую грузы.

Еще один этап – это уничтожение транспортной инфраструктуры, благодаря которому эшелоны не могут добраться в пункт назначения, отметил эксперт.