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Если Киеву удастся восстановить каналы поставок западного вооружения, спецоперация ВС РФ на Донбассе может затянуться еще не несколько месяцев. Но в противном случае, вероятность которого весьма высока, все цели российской армии будут достигнуты уже к концу мая, уверен военный аналитик Алексей Леонков.

Он напомнил, что Запад стремится наводнить Украину оружия до такой степени, чтобы Россия не успевала его уничтожать. Цель США и НАТО очевидна – они пытаются обеспечить Киеву преимущество. Однако все не так просто.

ВС РФ в последние недели активно поработали над уничтожением логистической инфраструктуры, поэтому большинство ключевых железнодорожных станций и аэродромов выведены из строя. При этом ключевые узлы будут и дальше подвергаться ударам сразу же после их восстановления, сообщил эксперт порталу Украина.ру.

Таким образом Киев не сумеет восстановить транспортную инфраструктуру и оружие к нему просто не дойдет, что позволит ВС РФ успешно завершить специальную операцию уже в мае.

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