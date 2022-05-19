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У Киева нет ни времени, ни производственных мощностей, чтобы создавать новую либо восстанавливать уничтоженную в ходе боевых действий технику. Поэтому он будет заменять ее на боевые машины, присылаемые из-за рубежа, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил журналистам сайта «Украина.ру», что речь совсем не о натовской технике, которую боевикам ВСУ просто некогда изучать и учиться эффективно использовать. Запад пришлет Киеву машины, которые остались в различных уголках планеты в наследство от Советского Союза.

Так, Соединенные Штаты уже вели переговоры с Южной Кореей, на территории которой до сих пор имеются советские танки. Вполне вероятно, что совсем скоро Вашингтон озаботиться их переброской в Киев.

По словам эксперта, ВС РФ действуют все успешнее, поэтому запасы техники и вооружений ВСУ стремительно подходят к концу. И времени на их замену остается все меньше с каждым днем.

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