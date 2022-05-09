Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал готовящиеся учения румынских и польских войск, а также разъяснил, чем они опасны для России. По его словам, оба государства, которые входят в НАТО фактически отрабатывают мобилизацию своих ВС.

В разговоре с журналистами сайта «Украина.ру» аналитик отметил, что на деле большой опасности для РФ в этих учениях нет. Румынская сторона предупредила, что маневры проводятся не для эскалации конфликта, а польская, хоть и не делала подобных заявлений, вряд ли рискнет предпринимать какие-либо агрессивные действия.

Минобороны России держит учения Варшавы и Бухареста на контроле. Также оно готово отреагировать, если маневры вдруг пойдут не по намеченному плану. Войска приведены в повышенную боевую готовность и могут моментально отреагировать на любые провокации.