Калининградская область еще при Советском Союзе превратилась в неприступную крепость. Сейчас она остается таковой и является главной «занозой в боку» Североатлантического альянса.

Эксперт французского издания Le Monde рассказал, что до 2016 года Калининград защищали оперативно-тактические комплексы «Точка-У». однако потом их сняли с вооружения, но без защиты город не остался. Вместо «Точек» Россия развернула в регионе еще более мощные и опасные ОТРК «Искандер».

Кроме того, в Калининграде появились береговые ракетные комплексы «Редут», дальность которых достигает 450 километров, и «Бастион» (300 км), которые представляют серьезную угрозу для любого противника. Наконец, именно в калининградском регионе размещаются истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», имеющими радиус действия в 2400 километров.