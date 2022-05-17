Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Калининградская область еще при Советском Союзе превратилась в неприступную крепость. Сейчас она остается таковой и является главной «занозой в боку» Североатлантического альянса.

Эксперт французского издания Le Monde рассказал, что до 2016 года Калининград защищали оперативно-тактические комплексы «Точка-У». однако потом их сняли с вооружения, но без защиты город не остался. Вместо «Точек» Россия развернула в регионе еще более мощные и опасные ОТРК «Искандер».

Кроме того, в Калининграде появились береговые ракетные комплексы «Редут», дальность которых достигает 450 километров, и «Бастион» (300 км), которые представляют серьезную угрозу для любого противника. Наконец, именно в калининградском регионе размещаются истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», имеющими радиус действия в 2400 километров.

Вам может понравиться

Сатановский: Байден использует Польшу, чтобы втянуть НАТО в противостояние с Россией

Президент США намерен использовать Польшу в качестве «разменной монеты», чтобы втянуть НАТО в боевые действия против России, считает политолог-востоковед Евгений Сатановский. Он также предположил, что США все же отправят на

Spiegel: Эмбарго на российскую нефть грозит востоку Германии негативными последствиями

Отказ от российской нефти навредит не столько РФ, сколько Восточной Германии, написала журналистка Сабина Реннефанц в немецком издании Der Spiegel. Она отмечает, что целый ряд политиков уверены, что Берлин намеренно

Британия тщательно оберегает свою главную тайну

Британские СМИ активно пишут о чем угодно, но о том, что все больше жителей страны начинают страдать от голода, они даже не пытаются упоминать, сообщает РИА Новости. Таблоиды старательно оберегают
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 мая – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Армавир: погода, 17 мая – небольшой дождь, до 15 °C |