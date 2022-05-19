На территории Соединенных Штатов в последние два десятилетия объемы продаж оружия выросли втрое. При этом увеличилось и число убийств, пишет французское издание Le Figaro.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что всего за 20 лет на рынке США появилось 139 миллионов единиц самого различного оружия. Но и это еще не все. Америка также импортировала 71 миллион единиц, причем на экспорт было отправлено гораздо меньше.

Сфера производства оружия США за минувшие два десятилетия сумела добиться огромного прогресса. При этом в Соединенных Штатах все чаще появляется и так называемое «призрачное оружие» – самодельные винтовки и пистолеты, которые изготавливаются на дому и, разумеется, нигде не регистрируются.

Французский таблоид отметил, что подобная статистика появилась в американских СМИ сразу после перестрелок и вспышек насилия с применением огнестрельного оружия в Лос-Анджелесе и Баффало.