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Действия Запада указывают на объявление гибридной войны против России и она готова принять вызов, заявил глава МВД РФ Сергей Лавров. Министр также отметил, что старания США и их союзников изолировать Россию абсолютно напрасны, так как в ответ она сблизится с целым рядом государств, находящихся вне пределов «золотого миллиарда».

«Выбор, который мы делаем, облегчается тем, что коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько всё это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключений», – подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что США продемонстрировали готовность наносить удары по любому государству, которое пытается вести собственную политику. Однако далеко не все этого боятся. Уже сейчас большинство стран в Латинской Америке и Азии объявляют бойкот санкциям против РФ и делают все возможное, чтобы защитить свои национальные интересы от действий Запада.

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