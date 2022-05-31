ВМФ России готов обеспечить беспрепятственный проход судов с зерном в Средиземное море, если порты будут разминированы Киевом. Такое условие озвучил глава МИД России Сергей Ларов на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Лавров сообщил: «Рассказали о тех мерах, которые российская сторона принимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины».

Глава ведомства отметил, что Россия уже неоднократно привлекала внимание Запада к необходимости проведения разминирования. Лавров заявил, что Россия готова заниматься разминированием акватории и помощью с организацией вывода иностранных судов. Многие иностранные суда сейчас оказались заблокированными в Украины в Черном и Азовском морях, так как они попадают под санкции. Россия готова им помочь, но Киев отказывается от сотрудничества в этом вопросе.