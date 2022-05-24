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Юрист Александр Лагутин рассказал, как российские пенсионеры и инвалиды могут получить дополнительную выплату в размере 1 200 рублей.

Он пояснил, что эта помощь от государства адресована пенсионерам в возрасте 80 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими возможностями, за которыми необходим специальный уход.

Помимо самих этих категорий граждан, 1200 рублей могут получить родственники, которые ухаживают за инвалидами. Для этого необходимо представить согласие от человека с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, потребуется принести документ, подтверждающий, что ухаживающий за инвалидом человек нигде не работает официально. Получить такую выплату могут родственники маломобильных граждан, которым уже исполнилось 14 или более лет.

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