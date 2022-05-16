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Киев готовил наступление с целью захвата неподконтрольных ему территорий ДНР и ЛНР, а также собирался напасть на приграничные регионы России, заявил губернатор Курска Роман Старовойт. Он пояснил, что соответствующие пособия были обнаружены в освобожденных населенных пунктах Донецкой и Луганской народных республик.

Так, одно из пособий под названием «Противопартизанские операции» доказывает, что националисты не только планировали захват российских территорий, но и отрабатывали по руководством американских инструкторов приемы борьбы с партизанскими движениями, которые непременно возникли бы в такой ситуации.

Брошюра, изданная в американском округе Колумбия в 1986 году, переиздана в Одессе в 2005-м специально для украинских войск. Поэтому, уверен Старовойт, спецоперация ВС на Украине была начата своевременно и позволила предотвратить нападение на РФ.

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