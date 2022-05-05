Ситуация на Украине все больше начинает походить на мировую войну, заявил эксперт в сфере геополитики Ксавье Моро. Аналитик пояснил, что хотя Североатлантический альянс формально не участвует в боевых действиях, он снабжает Киев оружием, из-за чего риски оказаться втянутым в конфликт существенно возрастают.

«Очевидно, что, когда Запад вооружает Украину современным наступательным оружием и обучает украинских операторов в Великобритании, Франции, Германии или Польше, мы опасно приближаемся к прямому вовлечению в конфликт войск НАТО», — приводит РИА Новости слова эксперта.

Моро напомнил, что Украина – одна из самых бедных стран на постсоветском пространстве, однако США запустили для нее программу ленд-лиза. Из-за этого Киев залезет в огромные долги «не по разуму». Чтобы снабдить ВСУ тяжелым вооружением, Соединенные Штаты разворачивают производственные мощности своего военно-промышленного комплекса, что является одним из признаков мировой войны.