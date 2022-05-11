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Компания BitRiver рассматривает возможность подать в суд на Министерство финансов США. Ранее крупнейший в Евразии оператор дата-центров попал под санкции Соединённых Штатов. Причиной эксперты называли возможную помощь компании властям России в обходе экономических ограничений через расчёты в криптовалюте – она добывается на площадках BitRiver.

В компании подчёркивают, что BitRiver – частная структура и никак не связана с государством. В этой связи попадание в санкционный лист можно объяснить надуманными предлогами, считают в компании. Устраняя с мирового рынка BitRiver, США создают благоприятные условия для захода на него собственных компаний, считает оператор.

Ранее сообщалось, что попадание в санкционные списки может заморозить счета BitRiver за рубежом. А кроме того, компания может начать испытывать трудности в сделках с иностранными партнёрами и в закупке нового оборудования для дата-центров.

Ранее сообщалось, что под санкции Минфина США попали швейцарская головная компания BitRiver, а также 10 её представительств и дата-центров в России.

 

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