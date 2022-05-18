Российская группировка «Отважных» успешно продвигается в ходе спецоперации ВС РФ на Украине и использует современные виды вооружений для уничтожения техники противника. Так, портал «Русская весна» продемонстрировал, как военнослужащие задействовали корректируемый боеприпас «Краснополь» для удара по позициям ВСУ.

На видеозаписи, опубликованной порталом, видно, что националисты спрятали в ангар и замаскировали реактивную систему залпового огня «Смерч». Однако спрятать ее от российских военнослужащих не удалось. Они обнаружили позицию РСЗО и нанесли по ней удар снарядом «Краснополь».

Данный эпизод произошел в непосредственной близости от населенного пункта Дробышево, что на территории Донецкой народной республики. На кадрах записи видно, что после атаки вражеский «Смерч» превращается в бесполезную груду металлолома.