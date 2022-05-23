Вашингтон выделил Украине 40 миллиардов долларов, но фактически эти деньги получит военно-промышленный комплекс США, уверена американист Вероника Крашенинникова. Она напомнила, что точно таким же образом оказывалась «помощь» на триллионы долларов Афганистану.

Компании, которые работают в военно-промышленном секторе США всегда рады «помочь» Украине или любой другой стране мира за деньги из бюджета страны. Ведь в ином случае их существование оказалось бы под большим вопросом.

Выделяя крупные суммы на «помощь» Киеву, США решают сразу две задачи – обеспечивают предприятия ВПК выгодными заказами, а также продлевают на неограниченное время конфликт на Украине. Благодаря чему ей совсем скоро потребуется новый пакет военной помощи, который вновь уйдет военно-промышленному комплексу США.