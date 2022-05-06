Ввод на территорию Украины польских войск и размещение там средств ПВО вполне может привести к вооруженному столкновению между Москвой и Варшавой, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью изданию “МК” он пояснил, что развертывание ПВО будет означать создание бесполетной зоны с попытками атаковать российские боевые самолеты в украинском воздушном пространстве. Однако подобные действия Варшавы станут причиной конфликта.

Коротченко также предположил, что Североатлантический альянс в случае противостояния между Россией и Польшей вряд ли выступит на стороне последней. Он не стал поддерживать Турцию после инцидента со сбитым российским самолетом и не станет вмешиваться, если Варшава спровоцирует конфликт с РФ. Несмотря на это, Москве необходимо заранее подготовить «меры военного характера», отметил аналитик.