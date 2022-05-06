Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ввод на территорию Украины польских войск и размещение там средств ПВО вполне может привести к вооруженному столкновению между Москвой и Варшавой, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

В интервью изданию “МК” он пояснил, что развертывание ПВО будет означать создание бесполетной зоны с попытками атаковать российские боевые самолеты в украинском воздушном пространстве. Однако подобные действия Варшавы станут причиной конфликта.

Коротченко также предположил, что Североатлантический альянс в случае противостояния между Россией и Польшей вряд ли выступит на стороне последней. Он не стал поддерживать Турцию после инцидента со сбитым российским самолетом и не станет вмешиваться, если Варшава спровоцирует конфликт с РФ. Несмотря на это, Москве необходимо заранее подготовить «меры военного характера», отметил аналитик.

Вам может понравиться

RusVesna: Спецгруппа ВС РФ “О” использует дроны для разведки перед наступлением на Лиман

Портал «Русская весна» показал видеозапись использования беспилотного аппарата для разведывательных мероприятий перед наступлением на Лиман. Отмечается, что эпизод произошел недалеко от этого населенного пункта, который совсем скоро окажется под контролем

Голливудские новинки предложили показывать в России без разрешения американских студий

Идею параллельного импорта предложили распространить и на кинопрокатную отрасль. Глава компании “Каропрокат” Алексей Рязанцев заявил, что новинки голливудских студий можно было бы показывать и без разрешения компаний-производителей. Со слов предпринимателя,

Политолог Ренкас: Польша не торопится передавать Украине свои истребители МиГ-29

Польша на словах готова передать Украине собственные истребители МиГ-29, однако она максимально затянет этот процесс. Все потому, что Варшаве совсем не хочется вступать в прямое противостояние с Россией, уверен политолог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 6 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 мая – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 6 мая – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 6 мая – небольшой дождь, до 7 °C |