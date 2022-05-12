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Вхождение Финляндии в НАТО уже можно считать практически свершившимся фактом, поэтому появляется новая угроза национальной безопасности России. При этом необходимо помнить, что Хельсинки в любой момент может выдвинуть Москве территориальные претензии, пользуясь появлением в страны натовских военных баз и ядерного оружия, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Россия может пресечь любые угрозы со стороны Финляндии, но процесс это небыстрый. Москве потребуется перебросить на Балтийский флот и в Западный военный округ ядерные боеголовки, передает издание “Взгляд”.

Эти заряды могут быть установлены на крылатые ракеты «Калибр» и использоваться в оперативно-тактических комплексах «Искандер» в случае агрессивного поведения Североатлантического альянса. Для защиты страны ВС РФ придется нанести удар по Финляндии и Швеции, что устранит угрозу.

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