России нужно сделать всего «один прагматичный шаг», чтобы устранить угрозу со стороны собравшихся в НАТО Финляндии и Швеции, уверен военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, необходимо внести ряд изменений в военную доктрину РФ.

В ней нужно прописать новые условия применения тактического ядерного вооружения в ответ на агрессивные действия Североатлантического альянса либо провокации с его стороны. Кроме того, Коротченко предлагает снабдить ядерными боеголовками ракеты «Калибр» и ОТРК «Искандер», которые защищают западные рубежи, передает РИА Новости.

Эксперт уверен, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО сразу же после подачи заявок. Одновременно будет вестись работа по интеграции их вооруженных сил в оборонную систему Альянса, которая завершится уже летом текущего года. Поэтому России нужно действовать быстро. Ставка на тактическое ядерное оружие станет лучшим способом сдерживания агрессивного блока и устранит тот диспаритет, который усилится после присоединения к НАТО Швеции и Финляндии.