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К Международной космической станции стартовал космический корабль Starliner, разработанный компанией Boeing. На орбиту он отправлен ракетой-носителем Atlas V.

Пуск корабля был произведен с авиабазы на мысе Канаверал в штате Флорида. Этот запуск космического корабля Starliner стал первым за два с половиной года. На борту космического судна находится около 360 кг полезных грузов. Стыковка должна произойти через сутки в автономном режиме.

Роль капитана корабля выполняет человекоподобное тестовое устройство, которое получило название “Рози Рокетир”. Они способно измерять нагрузки, которые в дальнейшем будут испытывать астронавты.

Обратно корабль отправится примерно через 10 дней. Он должен будет доставить 270 кг грузов, среди которого будут компоненты системы регенерации воздуха. Этот полет должен стать для корабля судьбоносным. Если все пройдет успешно, то на нем будут в дальнейшем доставлять астронавтов на МКС.

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