Республиканец Пол Госар, который представляет штат Аризона в Конгрессе США, заявил, что помощь Украине – это бесполезное расходование средств американских налогоплательщиков.

Он пояснил, что Соединенные Штаты столкнулись с огромным множеством внутренних проблем, среди которых нелегальные мигранты и постоянно растущая инфляция, огромный внешний долг и многие другие. Поэтому власти должны заниматься решением всего этого, а не размышлять, как бы еще помочь Киеву.

Конгрессмен обвинил президента США Джо Байдена в стремлении разжечь прокси-войну против России. По его словам, делать этого ни в коем случае нельзя, так как противостояние с РФ приведет к катастрофическим последствиям. Причем не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты. Госар призвал власти США не совершать эту роковую ошибку.