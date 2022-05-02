читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину для организации обороны этой страны, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление конгрессмена Адама Кинзингера.

Этот политик внес на заседание Конгресса законопроект, разрешающий использовать на Украине американскую армию. Он отметил, что США не намерены «терпеть бессмысленное насилие» и могут вмешаться в боевые действия на Украине. Конгрессмен также выразил надежду, что парламент проголосует за его предложение.

В резолюции говорится, что войска на Украину могут быть введены только после того, как власти США решат, что Россия применила ядерное, химическое либо биологическое оружие. В этой ситуации американские подразделения должны быть сразу же отправлены «защищать территориальную целостность Украины» и «национальные интересы Соединенных Штатов».

Вам может понравиться

Телеведущий Киселев призвал Бориса Джонсона не заигрываться с ядерным оружием

Британский премьер Борис Джонсон угрожает России ядерным оружием, но при этом сидит на небольшом острове, который можно уничтожить всего одной ракетой «Сармат», заявил телеведущий Дмитрий Киселев. Он отметил, что угрозы

В Словакии высказались против отказа от российского газа

Большинство граждан Словакии против того, чтобы страна отказалась от импорта российских нефти и газа. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провело агентство Fokus. По данным социологического исследования, против отказа от

Леонков назвал Польшу и Румынию самыми обласканными США странами Восточной Европы

У Соединенных Штатов в Восточной Европе имеются свои фавориты. Так, самыми обласканными Вашингтоном государствами являются Румыния и Польша, которые за эти самые ласки полностью подчиняются властям США, рассказал военный эксперт
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 2 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 8 °C |