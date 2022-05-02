Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину для организации обороны этой страны, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление конгрессмена Адама Кинзингера.

Этот политик внес на заседание Конгресса законопроект, разрешающий использовать на Украине американскую армию. Он отметил, что США не намерены «терпеть бессмысленное насилие» и могут вмешаться в боевые действия на Украине. Конгрессмен также выразил надежду, что парламент проголосует за его предложение.

В резолюции говорится, что войска на Украину могут быть введены только после того, как власти США решат, что Россия применила ядерное, химическое либо биологическое оружие. В этой ситуации американские подразделения должны быть сразу же отправлены «защищать территориальную целостность Украины» и «национальные интересы Соединенных Штатов».