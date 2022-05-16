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Конкурс «Евровидение» давно превратился в «политический междусобойчик» и полностью утратил основное свое предназначение. Оттуда за долгие годы не вышла ни одна песня, которая стала бы настоящим хитом, заявил российский композитор Юрий Лоза.

Он отметил, что в этом году победитель был известен заранее и ожидания оправдались. Украина выиграла с самым слабым номером, а остальные просто пришли помахать флагами и побороться за вторую позицию.

«Я почему-то вдруг вспомнил старую эстрадную поговорку: не пел давно и спел г…о», – заявил композитор.

По его мнению, политически ориентированное шоу, в которое превратилось «Евровидение», нет никакого смысла называть конкурсом, так как места распределяются задолго до финала.

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