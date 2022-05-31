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Авторитетный аналитик Минг-Чи Куо рассказал о том, что уже известны сроки разработки и выхода новой гарнитуры от Sony PlayStation VR2. Примерные сроки он опубликовал в социальной сети Twitter.

Эксперт отметил: «Моя последняя проверка цепочки поставок показала, что массовое производство VR-шлемов начнется во второй половине 2022 года».

По данным Куо, компания собирается произвести около 1,5 млн PS VR2. Он отметил, что релиз PlayStation VR2 был запланирован на первый квартал 2023 года. Но точная дата будет зависеть от готовности эксклюзивных игр для шлема.

Также компания представила гарнитуру PlayStation VR 2. При разработке нового шлема дизайнеры использовали в качестве идеи консоль PlayStation 5.

PlayStation VR 2 была представлена еще в 2021 году. Оригинальная PlayStation VR появилась в продаже в октябре 2016 года.

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