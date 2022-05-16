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Более 100 торговых точек Reebok в России перешли под контроль нового владельца – турецкого холдинга FLO Retailing. Об этом пишет издание “Коммерсантъ”, ссылаясь на свои источники.

До этого Reebok владела американская компания, которая выкупила бренд у немецкой Adidas в марте этого года. В середине того же месяца представители Reebok заявили о приостановке работы на российском рынке в связи с геополитическими и экономическими изменениями.

По данным источников “Коммерсанта”, новый владелец российских активов Reebok намерен сохранить сам бренд, однако магазины поменяют названия.

Оценивается, что покупка турецкому холдингу обошлась в 1,5 миллиарда рублей. Однако эксперты считаю, что сумма сделки могла быть меньше – иностранным компаниям из признанных недружественными государств продать бизнес в России сейчас крайне тяжело.

Турецкая FLO Retailing владеет такими брендами, как U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка с конца февраля – начала марта в связи с начавшейся специальной военной операцией на Украине и санкциями, которые западные страны стали накладывать на Россию, усложняя условия ведения бизнеса. Свою роль сыграли и экономические потрясения, которые начались в стране. За прошедшее время из России ушли десятки компаний – многие из них приостановили работу, другие – распродают свои производственные мощности, дилерские сети и так далее.

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