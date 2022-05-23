Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стоимость бензина на бирже в мае 2022 года обвалилась. Она достигла значений, характерных для этого же месяца в 2016 году. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

По данным издания, с начала года “народная” марка бензина АИ-92 подешевела почти на треть. Сейчас за тонну дают 37 тысяч рублей. Падает в цене и “95-й бензин”. Он стоит чуть больше 41 тысячи рублей за тонну. Таких цен не было даже в пандемийном 2020 году, когда потребность в топливе из-за остановки производств была меньше.

В этот раз на цены, в первую очередь, влияет ограничение на экспорт нефтепродуктов из-за западных санкций – спрос на российские энергоносители стал меньше. В этой связи компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти, встали перед выбором: или сократить производство и добычу , и как следствие, потерять прибыль, или снижать цену на топливо, подстёгивая внутренний спрос.

На последний вариант, говорят эксперты, влияет и укрепление рубля. Его высокая стоимость снижает привлекательность экспорта в страны, куда ещё можно отправлять энергоносители, и стимулирует компании поставлять больше топлива на внутренний рынок. Что опять же снижает биржевые цены на бензин.

Вам может понравиться

Российская армия уничтожит британский танковый полк всего за неделю

Британские журналисты издания Defence Journal сравнили боевые возможности российской армии и своей страны. Изучая ход спецоперации России на Украине, обозреватели пришли к выводу, что Британия находится не в выигрышном положении.

Возможный случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Аргентине

Обезьянья оспа, возможно, проникла в Южную Америку. Власти Аргентины заявили, что зафиксировали первый случай заболевания, симптомы которого схожи с симптомами оспы обезьян. Пациент, у которого подозревают заражение, обнаружен в многомиллионном

Генерал Бужинский: У боевиков ВСУ произошел психологический надлом после событий на “Азовстали”

Боевики ВСУ уже испытали на себе состояние психологического надлома, уверен военный эксперт Евгений Бужинский. Он допустил, что этот самый надлом либо уже наступил, либо произойдет в самое ближайшее время. Ключевым
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |