Стоимость бензина на бирже в мае 2022 года обвалилась. Она достигла значений, характерных для этого же месяца в 2016 году. Об этом пишет газета “Коммерсантъ”.

По данным издания, с начала года “народная” марка бензина АИ-92 подешевела почти на треть. Сейчас за тонну дают 37 тысяч рублей. Падает в цене и “95-й бензин”. Он стоит чуть больше 41 тысячи рублей за тонну. Таких цен не было даже в пандемийном 2020 году, когда потребность в топливе из-за остановки производств была меньше.

В этот раз на цены, в первую очередь, влияет ограничение на экспорт нефтепродуктов из-за западных санкций – спрос на российские энергоносители стал меньше. В этой связи компании, занимающиеся добычей и переработкой нефти, встали перед выбором: или сократить производство и добычу , и как следствие, потерять прибыль, или снижать цену на топливо, подстёгивая внутренний спрос.

На последний вариант, говорят эксперты, влияет и укрепление рубля. Его высокая стоимость снижает привлекательность экспорта в страны, куда ещё можно отправлять энергоносители, и стимулирует компании поставлять больше топлива на внутренний рынок. Что опять же снижает биржевые цены на бензин.