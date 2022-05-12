Боевики ВСУ в Рубежном заблокированы на заводе «Заря», однако пока боевые действия продолжаются. Неонацисты оказывают отчаянное сопротивление, не желая сдаваться в плен, рассказал комендант города с позывным «Камброд».

Он отметил, что Народная милиция ЛНР установила контроль над промышленной и жилой зонами. Однако часть последней из-за близости к заводу «Заря» постоянно подвергается обстрелам боевиков. Они не только сопротивляются, но еще и бьют по мирным жителям Рубежного, намереваясь нанести максимальный урон, цитирует “Камброда” РИА Новости.

Комендант также рассказал, что некоторые боевики пытаются сбежать из Рубежного на подконтрольную ЛНР территорию. Для этого они переодеваются в гражданских, предпринимают попытки проскочить блокпосты. Однако сделать это у них не получается, так как военнослужащие ЛНР бдительно несут службу и задерживают ряженых националистов.