Военнослужащие ВСУ понимают бессмысленность сопротивления в Рубежном и пытаются сбежать из города. Для этого они маскируются под беженцев, но подобные попытки раз за разом терпят неудачу, рассказал комендант города «Камброд».

Он поведал, что буквально пару дней назад на блокпосту было задержано двое мужчин. Они ехали в гражданской одежде на автомобиле, но бойцы ЛНР сразу поняли, что это совсем не беженцы, а боевики.

В последние дни подобные попытки предпринимаются все чаще. Националисты заблокированы на заводе «Заря», выйти с которого им становится все сложнее. Поэтому они от бессилия обстреливают жилые кварталы рядом с предприятием. Некоторые хотят сбежать на территорию ЛНР, но пока их успешно останавливают, сообщил комендант.