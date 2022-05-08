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После неудачной попытки выйти с территории металлургического комбината «Азовмаш» в Мариуполе в плен попали командир и начальник штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк и Дмитрий Кормянков.

В настоящий момент оба полковника дают показания представителям Народной милиции ДНР. Видеозапись их допроса показывает, что офицеры находятся в хорошем физическом состоянии и даже периодически улыбаются или смеются во время общения с военнослужащими НМ, отмечает РИА Новости.

Баранюк рассказал, что его задержали после попытки прорваться к другим соединением ВСУ. Он приказал сперва выйти всем своим бойцам, а затем отправился сам в составе колонны, однако оказался в плену.

Кормянков же предпринял попытку пересечь реку Кальмиус, которая протекает рядом с предприятиями «Азовсталь» и «Азовмаш», однако сделать этого не получилось, так как его задержали бойцы ДНР.

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