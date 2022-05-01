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Руководство украинского националистического батальона «Азов» (запрещен в России) заявило об эвакуации мирных жителей Мариуполя с территории металлургического комбината «Азовсталь». Замкомандира Святослав Паламарь с позывным «Калина» подтвердил, что в субботу были открыты гуманитарные коридоры для гражданских, прячущихся на заводе.

Издание «Московский комсомолец» отмечает, что «Калина» выдвинул требования вывезти с «Азовстали» раненных военнослужащих. При этом он хочет, чтобы бойцов переправили на подконтрольную Киеву территорию. Однако ВС РФ неоднократно заявляли, что военные выйдут с территории комбината исключительно в качестве пленных.

Всего, по имеющейся у российских военных информации, «Азовсталь» покинули 25 гражданских лиц. Их вывезли на специально подготовленных автобусах. Ранее портал «Русская весна» пояснял, что сперва все они пройдут фильтрационные мероприятия.

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