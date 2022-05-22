За четыре дня с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышло 2439 боевиков, добровольно сдавшихся в плен. Еще шестеро должны были выйти вместе с ними, но они бессмысленно погибли, выполняя глупый приказ своих отцов-командиров, сообщил портал «Военное обозрение».

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, после выхода основной части боевиков, командиры полка «Азов» (запрещен в России) приказали взорвать боеприпасы, оставшиеся на заводе. Они не хотели, чтобы склад попал в распоряжение войск ДНР. Однако бойцы, действовавшие в спешке, не сумели должным образом выполнить задачу. Из 10 военных после серии взрывов в подземельях «Азовстали» на поверхность поднялись только четверо с тяжелыми ранениями.

«Для чего это? Вообще непонятно», – заявил Пушилин.

Прокомментировал действия боевиков и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он рассказал, что 20 мая вдруг раздались мощные взрывы на территории завода: