Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ополчение ДНР с каждым днем захватывает все больше трофеев, среди которых много зарубежной техники, рассказал командир штурмового полка с позывным «Спартак». Он отметил, что Киев все чаще использует орудия 155 калибра европейского образца, а также переносные противотанковые гранатометы и комплексы.

По словам бойца, все оружие, добываемое в бою, поступает на службу подразделений ДНР и используется для борьбы с неонацистами. Среди него очень много гранатометов NLAW и Javelin, а также противотанковых комплексов испанского, американского, итальянского, голландского производства.

В интервью изданию «Известия» командир штурмового полка также рассказал о полученном в качестве трофея бронеавтомобиля «Хаммер». Он похвалил качество техники и отметил, что затрофеить ее удалось в ходе штурма завода имени Ильича в Мариуполе.

Вам может понравиться

RusVesna: Кого выпускают с “Азовстали” через гуманитарные коридоры

Союзные силы РФ и ДНР открывают гуманитарные коридоры для выхода с территории металлургического комбината «Азовсталь», однако выпускают оттуда только гражданских лиц, рассказал военный корреспондент Семен Пегов. По его словам, в

В Германии предложили продавать право на пользование газом на аукционах

Газ в Германии совсем скоро может оказаться в дефиците. В рамках подготовки к этому руководитель Федерального сетевого агентства страны Клаус Мюллер внес предложение о проведении аукционов на право использования голубого

The Times: Офицер ВСУ пожаловался на коррупцию в украинской армии

Офицер украинской армии, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в Вооруженных силах процветает коррупция. Из-за нее бойцы недополучают очень многого, что негативно влияет на их боеготовность, приводит слова военного британское издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 5 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C |