Ополчение ДНР с каждым днем захватывает все больше трофеев, среди которых много зарубежной техники, рассказал командир штурмового полка с позывным «Спартак». Он отметил, что Киев все чаще использует орудия 155 калибра европейского образца, а также переносные противотанковые гранатометы и комплексы.

По словам бойца, все оружие, добываемое в бою, поступает на службу подразделений ДНР и используется для борьбы с неонацистами. Среди него очень много гранатометов NLAW и Javelin, а также противотанковых комплексов испанского, американского, итальянского, голландского производства.

В интервью изданию «Известия» командир штурмового полка также рассказал о полученном в качестве трофея бронеавтомобиля «Хаммер». Он похвалил качество техники и отметил, что затрофеить ее удалось в ходе штурма завода имени Ильича в Мариуполе.