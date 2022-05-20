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«Безоговорочная эвакуация в плен» боевиков ВСУ на «Азовстали» продвигается согласно плану, рассказала корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Она пояснила, что сегодня с территории комбината вышел командир одной из подразделений 36-й бригады морской пехоты «Волына».

«Морской бриз слегка трепал его бороду Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус», – рассказала журналистка о сдаче Сергея Волынского.

Также она отметила, что он вышел без Святослава Паламаря, который в националистическом подразделении «Азов» (запрещено в России) занимает должность заместителя командира, передает портал Ura.ru.

Напомним, что ранее президент Украины Зеленский назвал сдачу боевиков ВСУ на «Азовстали» эвакуацией, пытаясь приписать себе заслуги убедивших националистов сдаться российских спецслужб.

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