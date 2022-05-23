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Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба в ходе интервью изданию “Украина.ру” рассказал, какова может быть численность украинской группировки в Донбассе.

По словам военнослужащего, такое предположение сделать очень сложно, так как нет никаких официальных подтверждений этому. Командир разъяснил: «Ну как мы можем это знать? Можем сказать, что там стоит 10 тысяч человек, но это будет голословно. Для себя мы понимаем, что группировка тысяч 15, но половина из них — это тыловые службы, вторая половина располагается в других местах. Думаю, когда мы начнем их окружать, то в котел попадет от 3 до 5 тысяч человек, остальные успеют выскочить».

Также Ахра Авидзба отметил, что сейчас территория Авдеевского коксохима находится под контролем ВСУ. Это привело к тому, что предприятие уже несколько месяцев вынуждено работать в особом режиме. Осталось минимальное количество сотрудников, основная часть отправлена по дома.

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