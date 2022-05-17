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В своем телеграм-канале командир батальона «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видеозапись сдачи боевиков полка «Азов» (запрещен в России) в Мариуполе. Он отметил, что оружие сложили пока только те националисты, которые имеют ранения разной степени тяжести.

51 боевик имеет серьезные ранения. Эту группу вывезли в Новоазовск, где военнослужащим окажут квалифицированную медицинскую помощь в местных больницах.

Еще 214 «азовцев» были доставлены в Еленовку, где с ними провели первичные следственные действия. Целью следователей было выяснение, не являются ли некоторые боевики иностранными наемниками или инструкторами. Кроме того, устанавливалась причастность пленных к военным преступлениям на Донбассе.

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