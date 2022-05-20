Командир националистического полка «Азов» (запрещен в России как экстремистская организация) Денис Прокопенко записал очередное видеообращение, которое издание «Царьград» уже назвало «анекдотом дня».

Все дело в том, что Прокопенко в своем привычном стиле заявил, что военное руководство ВСУ приказало ему прекратить оборону Мариуполя. Ранее боевики видать надеялись внезапно выскочить из подземелий на «Азовстали» и «освободить город». Простые украинцы верили в это, хотя давно было понятно, что националисты давно ничего не обороняют.

Кроме того, командир «Азова» заявил, что приказ об «эвакуации» и «сохранении жизней» был отдан лично президентом Зеленским. При этом тяжелораненые, которые находились на заводе, будут сперва вылечены, а затем отпущены на все четыре стороны в результате обмена. В эту историю, кроме Прокопенко, не верит никто, однако он продолжает ее повторять.

При этом неизвестно, где именно было снято обращение, но сам главарь “Азова” заявил, что остается на заводе. Хотя и в этом имеются большие сомнения.