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Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс создает для РФ серьезные проблемы, которые не стоит недооценивать, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что после улаживания всех формальностей, НАТО совершенно бесплатно получит на северо-западных рубежах России мощную военную группировку, отвечающую всем современным стандартам.

При этом решение Хельсинки и Стокгольма является грубой ошибкой с их стороны. Они не только окончательно испортили отношения с Россией, но и вполне могут рассчитывать на серьезные ответные действия.

Как только НАТО одобрит вхождение Швеции и Финляндии, он получит возможность запереть Балтийский флот РФ в Калининграде и Санкт-Петербурге, а также побороться за контроль над Северным морским путем. Но Россия вряд ли станет сидеть, сложа руки, и наблюдать за подобными действиями Альянса.

Для сдерживания сил противника она усилит группировку войск на данном направлении, перебросит туда береговые ракетные комплексы «Бастион», ЗРК С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и другое вооружение. Оно будет нацелено на объекты НАТО, которые непременно появятся на территории Финляндии и Швеции.

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