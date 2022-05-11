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Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Зеленский дал команду контрразведке физически устранить глав Запорожской и Херсонской областей. Напомним, что эти регионы находятся под контролем ВС РФ.

Ответственным за операцию назначен глава контрразведки Александр Поклад. От него требуется не только устранить глав военно-гражданских администраций вышеупомянутых областей и их заместителей, но и организация жесткого террора в отношении жителей Херсонщины и запорожского региона.

Киев попытается достать эти области через мирное население, против которого затеют настоящий террор. Ведь именно он наряду с насилием является моделью сохранения Зеленским власти на Украине.

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