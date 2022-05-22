читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Польши Анджей Дуда мечтает прослыть собирателем земель польских и вернуть под контроль Варшавы Западную Украину. Именно передача этого региона является главной целью его нынешнего визита в Киев, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Украина последние месяцы выступает в качестве независимого государства, как и киевский режим, который совсем скоро потерпит крах. Поэтому Дуда приехал договариваться о передаче Западной Украине заранее, чтобы успеть до окончательного развала соседнего государства.

Напомним, что Польша с самого начала спецоперации ВС РФ рвется ввести на Украину свои «миротворческие силы». Однако не делает этого, так как ни США, ни другие союзники по Североатлантическому альянсу не поддержали эту ее идею.

Вам может понравиться

Раскрыт преступный заговор правящих кругов Великобритании

Эксперты издания The Grayzone рассказали о том, что им в распоряжение попали материалы, которые свидетельствуют о существовании преступного сговора властей Британии и Центрального Разведывательного Управления. По словам журналистов, сговор касался

Солдаты и офицеры ВСУ массово дезертируют с самого начала спецоперации ВС РФ

На южном направлении зафиксировано минимум 40 случаев дезертирства украинских военнослужащих, сообщает РИА Новости. Большинство бойцов просто «отходят в кусты» на пару минут и исчезают неизвестно куда. Отмечается, что упомянутые 40

На вооружении ВСУ обнаружили редчайший образец советской военной техники

Портал Avia.Pro рассказал о раритетном образце военной бронетехники, замеченном в распоряжении ВС Украины. Речь идет о командно-штабной машине Р-145БМ1, обнаруженной на одном из видео с места сражений. Эксперты сообщили, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |