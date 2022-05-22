Президент Польши Анджей Дуда мечтает прослыть собирателем земель польских и вернуть под контроль Варшавы Западную Украину. Именно передача этого региона является главной целью его нынешнего визита в Киев, заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Украина последние месяцы выступает в качестве независимого государства, как и киевский режим, который совсем скоро потерпит крах. Поэтому Дуда приехал договариваться о передаче Западной Украине заранее, чтобы успеть до окончательного развала соседнего государства.

Напомним, что Польша с самого начала спецоперации ВС РФ рвется ввести на Украину свои «миротворческие силы». Однако не делает этого, так как ни США, ни другие союзники по Североатлантическому альянсу не поддержали эту ее идею.