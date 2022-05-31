читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Даже в условиях жестких экономических санкций России удалось сделать рубль сильной валютой. Этого удалось добиться благодаря грамотной “оборонительной войне”. Такое мнение высказали китайские аналитики издания Sina.

Эксперты отметили, что было достаточно всего двух месяцев, чтобы российский рубль перешел в разряд валюты с самыми лучшими показателями. Все это говорит о том, что он смог не только восстановиться, но и вырасти более чем на 30%.

Бывший сотрудник Комитета по вопросам денежно-кредитной политики Центробанка КНР Юй Юндин заявил, что как стабильность, так и нестабильность валюты напрямую зависит от платежного баланса. Если он дефицитный, то страна не выдержит давления девальвации валюты. Но если ситуация положительная, то валюта не будет обесцениваться.

У России не наблюдается ухудшения платежного баланса, это свидетельствует о том, что экономика работает нормально. По мнению китайских аналитиков, победу удалось завоевать благодаря увеличению процентных ставок, контролю за движением капитала и введению оплаты за газ в рублях.

Вам может понравиться

Сербия будет платить за российский газ намного меньше, чем остальные страны

Сербия будет платить около 400 долларов за тысячу кубометров российского газа. Именно такая сумма прописана в новом российско-сербском соглашении. Об этом рассказала вице-премьер Зорана Михайлович. Отмечено, что эта сумма почти

На телевидении Италии провалился прокат сериала “Слуга народа” с Зеленским

Сериал “Слуга народа”, в котором в главной роли снялся действующий президент Украины Владимир Зеленский (ещё до своего избрания на этот пост), показал крайне низкие рейтинги в Италии. Компания, которая купила

Леонков: Танкисты ВС РФ на Украине опасаются только РПГ-7

Запад отправляет на Украину много всякого оружия, но при этом российские танкисты опасаются разве что противотанковых гранатометов советского еще производства РПГ-7. Все остальные боевые системы, особенно западного образца, не оправдали
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |