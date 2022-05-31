Даже в условиях жестких экономических санкций России удалось сделать рубль сильной валютой. Этого удалось добиться благодаря грамотной “оборонительной войне”. Такое мнение высказали китайские аналитики издания Sina.

Эксперты отметили, что было достаточно всего двух месяцев, чтобы российский рубль перешел в разряд валюты с самыми лучшими показателями. Все это говорит о том, что он смог не только восстановиться, но и вырасти более чем на 30%.

Бывший сотрудник Комитета по вопросам денежно-кредитной политики Центробанка КНР Юй Юндин заявил, что как стабильность, так и нестабильность валюты напрямую зависит от платежного баланса. Если он дефицитный, то страна не выдержит давления девальвации валюты. Но если ситуация положительная, то валюта не будет обесцениваться.

У России не наблюдается ухудшения платежного баланса, это свидетельствует о том, что экономика работает нормально. По мнению китайских аналитиков, победу удалось завоевать благодаря увеличению процентных ставок, контролю за движением капитала и введению оплаты за газ в рублях.